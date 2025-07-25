Марочко: ВСУ ликвидировали дроном попытавшихся сдаться в плен в ЛНР сослуживцев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали дроном сослуживцев, которые собирались сдаться в плен в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Однако когда они [бойцы ВСУ] подняли руки и начали двигаться в сторону наших позиций, по ним был нанесен удар украинским дроном», — рассказал он.

Это произошло в районе Серебряного леса, по словам Марочко, наши подразделения продвинулись вглубь обороны украинских войск. Трое оставшихся в живых бойцов ВСУ попытались сдаться в плен.

Ранее в Минобороны России рассказали о новом обмене пленными между Россией и Украиной, который состоялся 23 июля. Отмечается, что в данный момент российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается медицинская и психологическая помощь.