Водолацкий: Прекращение огня не позволит ВСУ усилиться из-за контроля ВС РФ

Прекращение огня до 48 часов не позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) усилить позиции из-за полного контроля российских войск за передвижениями противника и подъездными дорогами. Влияние предложенного в ходе третьего раунда переговоров гуманитарных пауз на ход специальной военной операции оценил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«За сутки-двое [главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский и его команда ничего не сделают, потому что будь то херсонское и запорожское направления или днепропетровское и сумское — мы контролируем полностью всю ситуацию, с помощью наших систем передвижения мы контролируем противника, подъездные дороги, там где находятся в полуокружении и наемники, и отряды ВСУ», — обозначил Водолацкий.

По словам парламентария, прекращение огня необходимо, поскольку на поле боя находятся тяжелораненые бойцы как Вооруженных сил России, так и ВСУ — и их необходимо доставлять в больницы. Однако он выразил мнение, что в случае несоблюдения Киевом перемирия, российская сторона «сможет оперативно ликвидировать это движение».

Президент России Владимир Путин ранее уже объявлял два перемирия на линии фронта. Первое было приурочено к празднику Пасхи и продлилось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Второе действовало с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В Минобороны позднее заявили, что ВСУ за время первого перемирия 4900 раз нарушили режим прекращения огня, а второго — 14043 раза.