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11:11, 25 июля 2025Экономика

В России прекратили выпускать шоколад «Коркунов» и Dove

Принадлежащая Mars фабрика сняла с производства шоколад «Коркунов» и Dove
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Принадлежащая Mars кондитерская фабрика в Одинцово сняла с производства плитки шоколада «Коркунов» и Dove. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РБК.

Окончательно перестанут производить шоколадки с 1 января. В компании объясняют решение прекратить выпуск плиток оптимизацией бизнес-модели и максимально эффективным использованием ресурсов. Вместо плиток шоколада завод будет производить конфеты и мини-плитки Dove Promises и «Коркунов Pure Choco».

Mars является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. В России компания выпускает шоколадные батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse, Wrigley's.

Ранее стало известно, что сеть X5 решила отказаться от закупок продукции Mars. В скором времени с прилавков могут исчезнуть шоколадные батончики, конфеты, драже и жевательная резинка, которые производят на мощностях Mars. Российский ретейлер пообещал, что запасов продукции хватит примерно на два месяца, после чего ее заменят аналогами.

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