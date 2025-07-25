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12:31, 25 июля 2025Силовые структуры

В российских судах начнут бесплатно кормить арестантов

Совет Федерации одобрил закон о содержании конвоируемых в зданиях судов РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о содержании подозреваемых и обвиняемых, находящихся под конвоем в зданиях российских судов. Об этом сообщает ТАСС.

Дополнения в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» предусматривают улучшение условий временного пребывания конвоируемых в судах общей юрисдикции, в частности, определена норма площади на одного человека, требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений, за соблюдением которых будет отвечать судебный департамент при Верховном суде России. Также арестантов начнут обеспечивать бесплатным питанием и предоставлять им медицинскую помощь.

Закон вступает в силу с 1 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что ФСБ наделили правом конвоировать обвиняемых и осужденных в российские суды. Сотрудники спецслужбы смогут применять специальные средства и оружие, если сопровождаемые попытаются сбежать, оказать сопротивление или освободиться из-под конвоя насильно.

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