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00:42, 25 июля 2025Россия

В российском регионе сообщили о серии взрывов

Shot: Не менее семи взрывов прогремело в городах Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Жители Новочеркасска Ростовской област сообщили об атаке украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, всего в Таганроге и Новочеркасске прогремело не менее семи взрывов, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по украинским дронам «Лютый».

По сведениям очевидцев, в пригороде Таганрога было слышно от пяти до семи взрывов. Также жители городов Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск сообщают о громких звуках. По их словам, в небе видны вспышки, вызванные взрывами, а также слышны звуки пролетающих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В настоящее время официальных данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее Белгородская область попала под массированный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) — город Шебекино дважды подвергся обстрелу. Атакам также подверглись семь населенных пунктов Валуйского округа: села Двулучное, Борки, Долгое, Кукуевка, хутора Леоновка и Дубровки, а также поселок Уразово.

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