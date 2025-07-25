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14:12, 25 июля 2025Экономика

В РЖД захотели десятикратно увеличить штрафы за непредъявление грузов

Потери РЖД из-за непредъявления грузов к перевозке оценили в 127 млн тонн
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Аркадий Томский / Коммерсантъ

В первом полугодии 2025 года потери в погрузке на сети РЖД из-за непредъявления согласованных грузов к перевозке составили 127 миллионов тонн. Об этом рассказал замгендиректора РЖД Михаил Глазков, слова которого приводят «Ведомости».

Отправители грузов заказывают перевозку, но в дальнейшем не отгружают товар на станцию, пояснил спикер. В январе-июне не отгружены были 35 миллионов тонн угля, 28 миллионов тонн нефтепродуктов и около 9 миллионов тонн черных металлов.

Повлиять на ситуацию в компании хотят путем увеличения штрафов за непредъявление груза по согласованной заявке. Для большей результативности поднять их нужно минимум в десять раз, полагает замгендиректора железнодорожной компании. На данный момент штраф составляет 10 рублей за тонну груза и 50-200 рублей за один контейнер, и не является значительным для части клиентов, указал он.

Если бы грузы отгружались в объемах, которые согласовали в РЖД, погрузка на железнодорожной сети оказалась бы только на 0,4 процента ниже, чем в первом полугодии 2024-го, подчеркнул Глазков. Однако по факту она снизилась почти на 8 процентов, составив в итоге 554,5 миллиона тонн.

Причиной в компании называют ухудшение платежеспособности рыночных игроков. В одних случаях от отправки грузов заказчики отказываются из-за неоплаты продукцией получателями. В других на ситуацию влияет рухнувший спрос: застройщики, к примеру, снизили объемы поставок материалов из-за уменьшения объемов строительства жилья.

Ранее погрузке на железной дороге в России предсказали обвал до уровня начала века. В аналитической компании «Эйлер» подсчитали, что в 2025 году она снизится на семь процентов, до 1,1 миллиарда тонн. В последний раз подобные показатели фиксировались в 2002 году, добавили там. Объемы погрузки рухнули почти по всем категориям, за исключением удобрений. Восстановиться ситуация, по прогнозам экспертов, сможет не раньше 2026 года.

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