В сети возмутились деталью образа Мерил Стрип со съемок фильма «Дьявол носит Prada 2»

В сети возмутились деталью образа актрисы Мерил Стрип со съемок фильма «Дьявол носит Prada 2». Соответствующий пост появился в аккаунте Pop & Hot Culture в соцсети X (бывший Twitter).

На размещенных кадрах героиня Миранда Пристли, роль которой исполняет артистка, предстала в персиковом пальто, фиолетовой блузке и черных солнцезащитных очках. При этом автор аккаунта обратил внимание, что она взяла с собой блестящую розовую бутылку для воды. «Миранда Пристли несет чашку в стразах», — отметил юзер.

Пост набрал более пяти миллионов просмотров. Другие пользователи также высказались об указанном аксессуаре. «Миранда никогда бы этого не сделала!», «Что следующее? Лабубу?», «Что-то мне подсказывает, что они собираются испортить фильм», «Стилист заслуживает пожизненного заключения в тюрьме», — заявили они.

В сентябре 2024 года внешний вид Мерил Стрип на красной дорожке премии «Эмми» озадачил пользователей сети.