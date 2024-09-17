Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:50, 17 сентября 2024Ценности

Наряд Мерил Стрип на красной дорожке премии «Эмми» озадачил пользователей сети

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Внешний вид голливудской актрисы Мерил Стрип на красной дорожке премии «Эмми» озадачил пользователей сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

75-летняя знаменитость вышла в свет в однотонном наряде нежно-розового оттенка, который состоял из классических брюк со стрелками и пиджака. Помимо этого, знаменитость надела блузу, завязав большой бант в области груди. Ее образ дополняли серебристые босоножки на каблуках и маленькая сумка.

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Поклонники оценили внешний вид Стрип в комментариях под материалом. «Она выглядит прекрасно, но это не совсем гламурный наряд, скорее костюм для офиса», «Если вы собираетесь носить такой костюм, вам лучше убедиться, что он идеально сшит. К сожалению, этот не такой», «Я понял идею, но реализация какая-то грязная», — заявили они.

Ранее в сентябре внешность 58-летней Сальмы Хайек без макияжа восхитила фанатов. Звезда «Фриды» поделилась серией снимков с отдыха на яхте.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Посол Ирана в Ливане ранен из-за взрыва пейджера

      В США заявили о проблемах в выделении помощи Украине из замороженных активов России

      Из-за атаки ВСУ на территории российского предприятия начался пожар

      Россияне стали реже покупать один деликатес

      В России прокомментировали закупку оружия для Украины за счет активов Москвы

      В России нарастят выпуск систем навигации для истребителей

      Стало известно о досудебном соглашении одного из фигурантов дела о хищениях в «Патриоте»

      Ведущий инженер батискафа Titan отказался погружаться на нем

      Популярный блогер с Украины проиграл в казино несколько миллионов рублей

      Украинск стал российским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше