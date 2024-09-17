Наряд Мерил Стрип на красной дорожке премии «Эмми» озадачил пользователей сети

Внешний вид голливудской актрисы Мерил Стрип на красной дорожке премии «Эмми» озадачил пользователей сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

75-летняя знаменитость вышла в свет в однотонном наряде нежно-розового оттенка, который состоял из классических брюк со стрелками и пиджака. Помимо этого, знаменитость надела блузу, завязав большой бант в области груди. Ее образ дополняли серебристые босоножки на каблуках и маленькая сумка.

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Поклонники оценили внешний вид Стрип в комментариях под материалом. «Она выглядит прекрасно, но это не совсем гламурный наряд, скорее костюм для офиса», «Если вы собираетесь носить такой костюм, вам лучше убедиться, что он идеально сшит. К сожалению, этот не такой», «Я понял идею, но реализация какая-то грязная», — заявили они.

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