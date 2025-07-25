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05:34, 25 июля 2025Мир

В США назвали неизбежным убийство Зеленского

Аналитик Риттер: Зеленский «засидится» на посту президента и его убьют
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского закончится тем, что его убьют, потому что он перейдет дорогу не тем людям. С таким прогнозом выступил аналитик из США Скотт Риттер на YouTube-канале Гарланда Никсона.

«Он завязан на Европе и западных политиках. Зеленский может сдать [сенатора США Линдси] Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, — прим. "Ленты.Ру"). Он может сдать любого. Ни к чему не призываю, но я считаю, что его убийство неизбежно, потому что ему пора уйти. Сам он не уйдет добровольно. Он засидится, начнет угрожать не тем людям из отчаяния, а затем — все», — считает Риттер.

По его мнению, Зеленский готов пойти на что угодно ради того, чтобы удержаться у власти. Так, считает Риттер, сейчас Зеленский обращается за помощью к «мафиозникам, самым бесчестным людям Украины». «Так Украина станет мафиозным государством. И будут два хозяина: Европа и бандиты. При таком раскладе Зеленский — мертвец», — резюмировал аналитик.

Ранее подполковник США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Зеленский уверен в свой безнаказанности, поэтому начал оступаться и принимать неверные решения.

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