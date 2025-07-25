В США раскрыли отношение Трампа к конфликту России и Украины

Президент США Дональд Трамп смотрит на конфликт России и Украины как на территориальный спор. Об этом в статье для издания The Responsible Statecraft сообщил бывший аналитик ЦРУ Джордж Биб.
«Трамп рассматривает конфликт скорее как спор о том, где должна проходить граница Украины, нежели чем как более широкое геополитическое противостояние между Россией и Западом», — написал эксперт.
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Биб подчеркнул, что российская сторона годами настаивала на недопустимости расширения НАТО, что Белый дом продолжает игнорировать. Это, по его словам, и стало первопричиной украинского конфликта.
Ранее американский политолог Сэмюэл Черэп заявил, что США не смогли организовать для России и Украины реальный переговорный процесс.