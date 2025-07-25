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12:45, 25 июля 2025Мир

В США раскрыли отношение Трампа к конфликту России и Украины

RS: Трамп смотрит на конфликт России и Украины как на территориальный спор
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп смотрит на конфликт России и Украины как на территориальный спор. Об этом в статье для издания The Responsible Statecraft сообщил бывший аналитик ЦРУ Джордж Биб.

«Трамп рассматривает конфликт скорее как спор о том, где должна проходить граница Украины, нежели чем как более широкое геополитическое противостояние между Россией и Западом», — написал эксперт.

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Биб подчеркнул, что российская сторона годами настаивала на недопустимости расширения НАТО, что Белый дом продолжает игнорировать. Это, по его словам, и стало первопричиной украинского конфликта.

Ранее американский политолог Сэмюэл Черэп заявил, что США не смогли организовать для России и Украины реальный переговорный процесс.

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