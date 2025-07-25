Комбат Верес: Украинцы являются главным врагом ВСУ

Украинцы и их идиотизм являются главным врагом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил комбат украинской армии Кирилл Верес в интервью «Украинской правде», опубликованном на YouTube.

«Мы — самый большой наш враг. Наш идиотизм, на всех уровнях», — сказал он.

Кроме того, по словам военного, в украинских войсках также сохраняется проблема с правдоподобностью докладов об обстановке на фронте. Он подчеркнул, что за последний год командиры подразделений стали лишь сильнее занижать число потерь.

Ранее Верес, комментируя перспективы победы Киева в конфликте заявил, что ВСУ «еще не дали в рот». По его словам, Украина не потерпела поражение, так как «ее не захватили».

