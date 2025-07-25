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00:15, 25 июля 2025Наука и техника

В зоне СВО появились новые транспортеры на шасси «Нивы»

Харченко: В зоне СВО появились транспортеры на шасси внедорожника «Нива»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Новые транспортеры для подвоза боекомплекта и припасов появились в зоне СВО. Машины созданы на шасси внедорожника «Нива», сообщил военкор Александр Харченко в Telegram.

Двухместный пикап получил открытую кабину с мягким тентом для защиты от непогоды. Помимо грузовой платформы в задней части, машина оснащена небольшим отсеком для грузов на капоте. В кабине вездехода можно заметить розетки и USB-порты для зарядки различного оборудования.

«Первые отзывы на этот фронтовой багги положительные. Быстрый, маневренный и хорошо себя чувствует на бездорожье. Надеюсь, что их поставят нужное количество и с фронта исчезнут переделанные "копейки", "шестерки" и прочие поделки народного автопрома», — отметил журналист.

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В апреле в зоне СВО заметили самодельный багги на шасси «Нивы». Машину без дверей и задней части крыши вооружили пулеметом «Утес» калибра 12,7 миллиметра.

В марте «Известия» писали, что бойцы Вооруженных сил России освоили производство багги непосредственно в зоне проведения СВО. Машины строят на основе узлов от трофейной техники и автомобилей, которые не подлежат восстановлению.

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