В зоне СВО появились новые транспортеры на шасси «Нивы»

Харченко: В зоне СВО появились транспортеры на шасси внедорожника «Нива»

Новые транспортеры для подвоза боекомплекта и припасов появились в зоне СВО. Машины созданы на шасси внедорожника «Нива», сообщил военкор Александр Харченко в Telegram.

Двухместный пикап получил открытую кабину с мягким тентом для защиты от непогоды. Помимо грузовой платформы в задней части, машина оснащена небольшим отсеком для грузов на капоте. В кабине вездехода можно заметить розетки и USB-порты для зарядки различного оборудования.

«Первые отзывы на этот фронтовой багги положительные. Быстрый, маневренный и хорошо себя чувствует на бездорожье. Надеюсь, что их поставят нужное количество и с фронта исчезнут переделанные "копейки", "шестерки" и прочие поделки народного автопрома», — отметил журналист.

В апреле в зоне СВО заметили самодельный багги на шасси «Нивы». Машину без дверей и задней части крыши вооружили пулеметом «Утес» калибра 12,7 миллиметра.

В марте «Известия» писали, что бойцы Вооруженных сил России освоили производство багги непосредственно в зоне проведения СВО. Машины строят на основе узлов от трофейной техники и автомобилей, которые не подлежат восстановлению.