Власти раскрыли детали поиска людей под завалами многоэтажки в Саратове

Бусаргин: Поиск выживших при взрыве в доме в Саратове продолжится и ночью

Разбор завалов и поиск выживших при взрыве в многоэтажке в Саратове продолжится и в ночное время. Детали спасательных работ раскрыл губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram.

По его словам, работающие на месте специалисты обеспечены всей необходимой техникой и оборудованием. С наступлением темноты разбор обломков останавливать не будут. «Параллельно на месте в круглосуточном режиме дежурят врачи. Для обеспечения безопасности территория оцеплена сотрудниками полиции», — подчеркнул Бусаргин.

Он добавил, что утром, 26 июля, начнется полное обследование здания, по результатам которого будет принято решение о допуске жильцов в уцелевшие квартиры. На это время власти предоставят размещение тем, кому оно необходимо.

Ранее стало известно, что число жертв взрыва газа в многоэтажке и последующего обрушения выросло до пяти. Кроме того, минимум семеро пострадали.

О взрыве в многоэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове стало известно утром 25 июля. Предварительно, произошел хлопок бытового газа.

В сети также появились несколько записей с моментом взрыва. На одной из них видно, как взрывная волна с огненной вспышкой моментально сносит несколько этажей. Кроме того, подъездная камера запечатлела бегущих от летящих сверху обломков дома мужчину с детьми.

