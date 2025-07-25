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16:49, 25 июля 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о продвижении ВС России в Запорожье

Военкор Коц: ВС России подошли к Степногорску
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации подошли к окраинам Степногорска в Запорожской области. Об этом рассказал российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Прорыв к Степногорску стал возможен после освобождения группировкой "Днепр" села Каменское на прошлой неделе. Фронт на данном участке запорожского направления был статичен с осени 2023-го, когда контрнаступ ВСУ окончательно выдохся», — написал военкор.

По его словам, взятие населенного пункта откроет возможность наступать на восток в сторону Новояковлевки для выхода в тыл группировке ВСУ близ Орехова и позволит совершать удары по позициям ВСУ в городе Запорожье, поскольку Степногорск находится от него на расстоянии 30 километров.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState сообщил, что ВС России продвинулись у населенного пункта Плавни в Запорожской области.

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