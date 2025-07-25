Врач указала на главные ошибки при мытье головы

Врач Салом призвала отказаться от мытья головы горячей водой

Врач Айна Салом заявила, что многие люди неправильно моют голову. На главные ошибки, допускаемые во время этой процедуры, она указала в разговоре с изданием Vanitatis.

По словам Салом, мыть шампунем необходимо исключительно кожу головы, но не длину. Сами волосы очистятся благодаря стекающей во время ополаскивания пене, пояснила она.

Также медик призвала отказаться от мытья волос горячей водой, поскольку из-за высокой температуры они становятся сухими и ослабленными. Кроме того, по ее словам, многие люди недостаточно времени уделяют ополаскиванию, из-за чего шампунь до конца не смывается. Это чревато возникновением раздражения на коже головы. Салом подчеркнула, что изменение способа мытья волос может быть эффективнее дорогостоящих масок.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева объяснила, почему возникает перхоть. По ее словам, зачастую данная проблема появляется из-за неправильно подобранного шампуня.