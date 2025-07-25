Перечислены популярные ошибки при использовании Windows

PC-WELT: Отказ от резервных копий назвали одной из ошибок пользователей Windows

Журналисты немецкого издания PC-WELT перечислили самые популярные ошибки, совершаемые пользователями Windows. Материал доступен на сайте медиа.

В первую очередь специалисты отметили, что многие пользователи излишне надеются на стабильность операционной системы (ОС) и своего компьютера, а поэтому не делают резервных копий данных. По их словам, важные документы можно копировать как на жесткий диск, так и на облачный сервер. Также авторы посоветовали включать шифрование данных на диске.

Среди распространенных ошибок также назвали отказ от обновлений Windows или откладывание установки апдейтов на будущее. «Обновления Windows часто необходимы: они устраняют уязвимости безопасности, повышают производительность и добавляют новые функции», — заметили журналисты.

Кроме того, специалисты посоветовали никогда не отключать программу «Защитник Windows» или пользоваться сторонним антивирусом. В заключение авторы PC-WELT рекомендовали завести две учетные записи — обычную и с правами администратора. Последняя пригодится для того, чтобы устанавливать программы и вносить изменения в настройки ОС.

В конце июля корпорация Microsoft впервые заявила о том, что она начала собирать данные о замедлении работы Windows 11 и бороться с его причинами.