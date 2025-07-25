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10:51, 25 июля 2025Бывший СССР

Зеленский объяснил свое поведение в ходе скандала с НАБУ

Зеленский: Нужно было вести диалог о НАБУ, но я был сосредоточен на конфликте
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не стал ни с кем обсуждать вопрос урезания полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) потому что был сосредоточен на военном конфликте. Его слова передает Интерфакс-Украина.

«Всегда надо коммуницировать. Я сосредоточен на вопросе войны, потому что сейчас в Украине вопрос номер один — это вопрос войны. Самая главная проблема — война. Главный враг — Россия», — сказал он.

Зеленский добавил, что уважает мнение общества и что оно имеет право высказать недовольство действиями властей. По его словам, для него было очень важно соблюсти закон и адекватно отреагировать на запрос общества.

Ранее Зеленский выразил мнение, что Верховная Рада проголосует за законопроект относительно полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). «Самое важное сейчас — это то, что есть законопроект. Он зарегистрирован. Я думаю, что за него проголосуют. Я хочу, чтобы это произошло», — сказал он.

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