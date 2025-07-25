Зеленский понадеялся на усиление антикоррупционных ведомств

Зеленский: Думаю, что Рада проголосует за усиление полномочий НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Верховная Рада проголосует за законопроект относительно полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Самое важное сейчас — это то, что есть законопроект. Он зарегистрирован. Я думаю, что за него проголосуют. Я хочу, чтобы это произошло», — сказал он.

Ранее Зеленский внес в Раду законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ и САП. Как следует из документа, офису генерального прокурора запрещается отдавать приказы и управлять антикоррупционными органами страны. При этом для детективов НАБУ, имеющих доступ к гостайне, вводятся проверки на полиграфе.

До этого Зеленский отказался от предложенной им реформы НАБУ после протестов. Чиновники из Европейского союза также предупредили Киев, что законопроект может стоить Украине финансовой помощи и возможности вступить в Евросоюз.

