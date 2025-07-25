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10:49, 25 июля 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о детях из России на Украине

Зеленский: На Украине отсутствуют российские дети
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

На Украине отсутствуют российские дети. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».

Он назвал слова российской делегации «новым треком». «Я думаю, что с этим надо разбираться. У нас их детей нет», — заявил Зеленский.

23 июля глава российской делегации в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва передала Киеву список российских детей, находящихся на Украине и в странах ЕС. Их необходимо вернуть на родину, подчеркнул он.

По итогам третьего раунда российско-украинских переговоров, которые состоялись 23 июля в Стамбуле, Владимир Мединский заявил, что позиции Москвы и Киева по меморандумам сейчас далеки друг от друга. Он отметил, что представители делегаций долгое время обсуждали позиции двух стран. В результате стороны договорились об обмене военных и гражданских лиц.

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