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16:27, 25 июля 2025Из жизни

Женщина поделилась советами по выживанию от работавшего секретным агентом отца

Daily Mail: Американка поделилась советами отца, работавшего секретным агентом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: David Stuart Productions / Shutterstock / Fotodom

Женщина по имени Эшли рассказала, что ее отец был агентом Секретной службы США, и поделилась советами по выживанию, которые он ей давал. Об этом пишет Daily Mail.

По словам 36-летней американки, ее отец более 25 лет заботился о безопасности высокопоставленных лиц США и расследовал преступления, связанные с финансами. Он советовал дочери всегда внимательно следить, что происходит вокруг, и при принятии решений учитывать все его изменчивые условия. «Входя в комнату, уделите несколько секунд тому, чтобы найти входы и выходы, знайте, что вокруг вас и кто вокруг вас», — цитирует Эшли его слова.

Кроме того, бывший агент советовал дочери не заниматься бегом поздно вечером и не делиться своим местоположением в реальном времени с посторонними. Отец также советовал Эшли никогда не задерживаться у машины на парковке, поскольку в этот момент часто происходят нападения.

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Следуя заветам отца, женщина никогда не пишет имена детей на рюкзаках и не сидит спиной к двери в общественных местах. Она не продает вещи на маркетплейсах и не дает свой адрес ухажерам. Мужчина также всегда говорил дочери не бояться делать то, что она любит. Этот совет Эшли назвала самым ценным.

Ранее сообщалось, что в США рассекретили более тысячи новых документов, связанных с проектом MKUltra, в ходе которого разрабатывались средства управления сознанием. Его организаторы полагали, что ЛСД и некоторые другие вещества в сочетании с электрошоком, сенсорной депривацией и пытками позволят промывать мозги, стирать воспоминания и решать другие задачи подобного рода.

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