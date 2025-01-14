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03:30, 14 января 2025Из жизни

Рассекречены документы проекта ЦРУ по управлению сознанием

ЦРУ рассекретило новые документы проекта MKUltra по управлению сознанием
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Yuri Gripas / Reuters

В США рассекретили более тысячи новых документов, связанных с проектом MKUltra, в ходе которого разрабатывались средства управления сознанием. Об этом сообщает издание IFLScience.

Проект, над которым специалисты ЦРУ работали с 1953 года, продолжался более 20 лет. Его организаторы полагали, что ЛСД и некоторые другие вещества в сочетании с электрошоком, сенсорной депривацией и пытками позволят промывать мозги, стирать воспоминания и решать другие задачи подобного рода. В 1974 году газета New York Times написала о незаконных экспериментах на людях, которые проводились в ходе MKUltra. Через год существование проекта подтвердило расследование, проведенное комитетом Сената США.

В одном из документов, опубликованных в декабре 2024 года, описывается эксперимент, поставленный в 1952 в рамках проекта «Артишок», который считается предтечей MKUltra. В нем рассказывается об успешном применении «наркогипнотической интеграции» при допросе «русских агентов, которые могли быть перевербованы».

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Подопытным ввели большую дозу тиопентала натрия и метамфетамина, после чего допрашивали в течение часа. Утверждается, что после этого допрос не сохранялся у них в памяти.

Ранее сообщалось об отчете о переселении душ, подготовленном Пентагоном в 1983 году. В нем рассказывалось о проекте «Врата», участники которого стремились достичь измененного состояния сознания, якобы позволяющего выйти за пределы «физической сферы с тем, чтобы в итоге избавиться даже от ограничений самих времени и пространства».

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