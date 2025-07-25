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18:19, 25 июля 2025Из жизни

Женщина стала есть только продукты животного происхождения и похвасталась результатами

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Janis Luize Rocha Leites

30-летняя Дженис Луиза Роша Лейтес села на плотоядную диету и рассказала о ее последствиях. Об этом она рассказала Wales Online.

По словам Лейтес, долгое время она была вегетарианкой. Изменить подход к еде ее вдохновил друг. Он стал есть только продукты животного происхождения и был приятно поражен результатами. Женщина решила повторить его опыт: начала питаться мясом в разном виде, а также бульоном и яичницей.

Лейтес уверяет, что после 30 дней такой диеты у нее очистилась и разгладилась кожа, перестали выпадать волосы, значительно увеличилось количество энергии, а месячные стали регулярными. Кроме того, она сбросила девять килограммов.

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Женщина уверена, что новый образ жизни способствовал ее беременности. Из-за нее Лейтес стала добавлять в рацион фрукты и углеводные продукты. Она заявила, что после рождения ребенка планирует приобщить к необычной диете и его.

Ранее сообщалось, что жительница графства Хартфордшир, Англия, Рэйчел Эшби перешла на плотоядную диету и стала чувствовать себя лучше. Благодаря новому рациону она похудела на 32 килограмма.

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