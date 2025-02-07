Женщина полностью отказалась от растительной пищи и рассказала о последствиях новой диеты

Жительница графства Хартфордшир, Англия, Рэйчел Эшби перешла на Карнивор-диету (так называемая диета плотоядных — «прим. Ленты.ру») и стала чувствовать себя лучше. О последствиях нового рациона она рассказала Gloucestershire Live.

По словам Эшби, она пробовала множество диет, когда увидела, что весит 95 килограммов. Женщине ничего не помогало похудеть, пока в 2019 году она не узнала о рационе, состоящем только из продуктов животного происхождения. Она полностью отказалась от растительной пищи и сразу заметила изменения. По словам Эшби, у нее стало больше энергии и «туман в голове рассеялся».

С тех пор женщине удалось сбросить 32 килограмма лишнего веса. Теперь она в огромных количествах ест мясо, яйца и молочные продукты. Так, женщина заявила, что съедает по семь пачек сливочного масла в неделю. «Я буквально ем жир», — объяснила она. Эшби отметила, что новый рацион не увеличил ее траты на еду. Она даже перестала кормить овощами и фруктами детей.

Как рассказывает женщина, она стала ходить в спортивный зал реже, чем раньше, однако ее мышцы не потеряли своей упругости и силы. Эшби подчеркнула, что часто люди, практикующие такую диету, едят сырое мясо, однако она воздерживается от этого. «У меня в аккаунте есть одно видео, где я ем сырое мясо, но это было сделано исключительно для того, чтобы побесить веганов, которые нападали на меня в то время», — призналась она.

Тем не менее врачи предупреждают, что популярная в социальных сетях «плотоядная» диета может провоцировать рак и другие смертельно опасные заболевания. Отказ от растительной пищи неминуемо приведет к дефициту клетчатки, наиболее очевидное последствие которого — хронический запор.

Ранее сообщалось, что из кровеносных сосудов жителя американского штата Флорида начал сочиться холестерин. К такому последствию привела «плотоядная» диета мужчины, которой он придерживался восемь месяцев.

