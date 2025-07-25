Злоумышленник забрался в дом и рассматривал спящую голышом женщину

В Испании вор засмотрелся на спящую домовладелицу и попал на камеры

В регионе Коста-дель-Соль, Испания, женщина неожиданно обнаружила, что ночью в ее дом пробрался неизвестный и рассматривал ее. Об этом пишет Daily Mail.

Однажды утром Энджи Кастильо проснулась и заметила, что ее сумочка с 300 евро (27 тысячами рублей) пропала. Она решила посмотреть камеры видеонаблюдения и наткнулась на жуткие кадры. Оказалось, что ночью в ее спальню проник вор.

Мужчина почти ничего не украл, поскольку засмотрелся на спящую голышом домовладелицу. «Парень заходил в комнату восемь раз. Он смотрел мне между ног, в мои интимные места, смотрел мне в лицо», — рассказала Кастильо. Его странное поведение попало на видео.

В это время рядом с женщиной лежал ее бойфренд Алекс Варона — обладатель черного пояса по джиу-джитсу. В соседней комнате спал их сын Кастильо. По словам Вароны, ему стыдно за то, что он не проснулся и не защитил своих близких. «Злоумышленник ничего у меня не украл, кроме моей гордости, пожалуй», — объяснил он.

Пара передала записи полицейским, те пытаются опознать личность вора. Кастильо призналась, что с того дня не может спать спокойно. Она посещает психолога.

Ранее сообщалось, что в Индии жительница штата Махараштра обвинила мужа в установке скрытых камер в их доме и шантаже. Он угрожал, что выложит записи в сеть, если она не даст ему деньги на погашение кредитов.

