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13:22, 26 июля 2025Мир

Литва выделит 30 миллионов евро на закупку систем Patriot для Украины

Глава Минобороны Литвы Шакалене пообещала выделить Украине 30 миллионов евро
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: M.J.J. de Vaan / Shutterstock / Fotodom  

Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене пообещала выделить Украине 30 миллионов евро на вооружение. Об этом сообщает BNS.

По итогам встречи министров обороны стран Балтии с их американским коллегой Питом Хегсетом Шакалене заявила, что Литва сообщила о своей позиции, о том, что присоединится к закупке американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

«Тем самым мы посылаем стратегическое известие о том, что полностью разделяем данное решение президента США Дональда Трампа», — уточнила Шакалене.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, потребовав от стран Европы поставлять их из собственных арсеналов.

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