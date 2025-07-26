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05:02, 26 июля 2025Россия

Под Уссурийском сбили амурского тигра

Под Уссурийском на трассе сбили амурского тигра
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jeff Meigs / Unsplash

Полиция и охотнадзор проводят проверки по факту обнаружения на трассе под Уссурийском сбитого амурского тигра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Уточняется, что в дежурную часть ОМВД России по Уссурийску поступило сообщение об обнаружении сбитого животного на трассе. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты охотнадзора. Организована проверка, в ходе которой будут изучены обстоятельства случившегося.

Тем временем гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал агентству, что попавший по колеса автомобиля тигр — молодой, это была самка, она не выжила.

Ранее в Приморье туристы на автомобиле встретили вальяжного тигра и сняли его на видео. Хищник был абсолютно безмятежен и никак не отреагировал на людей, продолжив отдыхать.

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