Под Уссурийском сбили амурского тигра

Под Уссурийском на трассе сбили амурского тигра

Полиция и охотнадзор проводят проверки по факту обнаружения на трассе под Уссурийском сбитого амурского тигра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Уточняется, что в дежурную часть ОМВД России по Уссурийску поступило сообщение об обнаружении сбитого животного на трассе. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты охотнадзора. Организована проверка, в ходе которой будут изучены обстоятельства случившегося.

Тем временем гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал агентству, что попавший по колеса автомобиля тигр — молодой, это была самка, она не выжила.

Ранее в Приморье туристы на автомобиле встретили вальяжного тигра и сняли его на видео. Хищник был абсолютно безмятежен и никак не отреагировал на людей, продолжив отдыхать.