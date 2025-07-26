Сбитый в Приморье амурский тигр попал на видео

Прыгнувший под колеса на трассе Уссурийск — Владивосток тигр попал на видео

Амурский тигр, сбитый в Приморье, попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

По данным канала, ранним утром хищник перепрыгнул через ограждение трассы Уссурийск — Владивосток и попал под колеса кроссовера. Водитель не успел среагировать и сбил животное.

Утверждается, что тигр погиб сразу. Водитель рассказал, что в машине сработали обе подушки безопасности, поэтому сам он серьезно не пострадал. Следователи и охотоведы оценят, насколько водитель виноват в ДТП.

Ранее сообщалось, что полиция и охотнадзор проводят проверки по факту обнаружения на трассе под Уссурийском сбитого амурского тигра. Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал агентству, что попавший по колеса автомобиля тигр — молодой, это была самка, она не выжила.