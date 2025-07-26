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19:42, 26 июля 2025Россия

Сбитый в Приморье амурский тигр попал на видео

Прыгнувший под колеса на трассе Уссурийск — Владивосток тигр попал на видео
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Амурский тигр, сбитый в Приморье, попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

По данным канала, ранним утром хищник перепрыгнул через ограждение трассы УссурийскВладивосток и попал под колеса кроссовера. Водитель не успел среагировать и сбил животное.

Утверждается, что тигр погиб сразу. Водитель рассказал, что в машине сработали обе подушки безопасности, поэтому сам он серьезно не пострадал. Следователи и охотоведы оценят, насколько водитель виноват в ДТП.

Ранее сообщалось, что полиция и охотнадзор проводят проверки по факту обнаружения на трассе под Уссурийском сбитого амурского тигра. Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал агентству, что попавший по колеса автомобиля тигр — молодой, это была самка, она не выжила.

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