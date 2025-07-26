В России обязали перестраиваться в другой ряд при пропуске автомобилей с мигалками

Вступили в силу изменения в ПДД о том, как уступать дорогу авто со спецсигналом

С субботы, 26 июля, вступают в силу изменения ПДД, запрещающие двигаться в ряду со спецтранспортом на равной скорости и предписывающие автомобилистам при приближении машин со спецсигналом перестраиваться в соседний ряд либо на обочину, или выполнив другой маневр, предусмотренный правилами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно изменениям, «нужно уступать машинам без цветографической схемы на борту (на них обычно перевозят высших чиновников), а также автомобилям, которые едут в колонне сопровождения, впереди которой — машина с мигалкой», говорится в публикации.

Ранее в ПДД речь шла лишь о необходимости уступить дорогу машинам с мигалками без расшифровки необходимых действий, напоминают журналисты. Теперь, помимо указанных предписаний, правила дополнили запретом на опережение таких автомобилей, то есть на то, чтобы двигаться с большей или такой же скоростью по соседним полосам и на препятствование их «организованному движению».

Уточняется, что штрафы за нарушения в этой сфере пока остаются прежними, составляя до 7,5 тысячи рублей, но в ближайшее время ответственность ужесточат — 25 июля Совет Федерации одобрил соответствующие изменения в КоАП, предусматривающие штрафы до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.