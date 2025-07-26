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22:39, 25 июля 2025Бывший СССР

Зеленский захотел снабдить ВСУ тысячами дронов в сутки

«Страна.ua»: Зеленский поставил задачу давать ВСУ тысячу дронов в сутки
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы украинские производители обеспечили способность применить тысячу дронов-перехватчиков в сутки. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Глава государства посетил одно из предприятий, специализирующихся на производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В рамках мероприятия он заявил, что местным производителям дронов-перехватчиков была поставлена четкая задача — обеспечить армию применением минимум тысячи таких средств в сутки, отмечает издание.

«Правительственные чиновники обеспечивают контрактирование, также постоянно работаем с партнерами, чтобы дефицита финансирования не было», — цитирует Зеленского украинский портал.

Ранее стало известно, что Зеленский захотел производить дроны в трех странах Европы. Речь идет о запуске таких производств в Дании, Норвегии и Германии. Сейчас, по словам политика, такая возможность еще обсуждается, однако устное соглашение с Данией уже достигнуто.

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