Белоусов обратился к морякам в День ВМФ

Белоусов поздравил моряков с Днем ВМФ, отметив их вклад в задачи спецоперации

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к морякам в День Военно-морского флота (ВМФ), его слова передает Минобороны РФ.

«Военные моряки всегда играли значимую роль в достижении побед над неприятелем, самоотверженно отстаивали национальные интересы нашей страны», — отметил Белоусов, указав на вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков и успешные боевые задачи в борьбе с международным терроризмом.

Глава военного ведомства добавил, что моряки ВМФ демонстрирует верность воинскому долгу, действует четко и грамотно и в ходе спецоперации. Он также выразил особую признательность ветеранам.

Ранее также и президент России Владимир Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота. Как он отметил, в этот день россияне чествуют все поколения отважных, преданных долгу и Родине матросов и офицеров. Они также вспоминают всех, кто в разные годы и эпохи создавал мощь российского флота упорным трудом, научными достижениями, а также «утвердил Россию как великую морскую державу».