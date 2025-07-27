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22:15, 27 июля 2025Россия

Российским бойцам передали гуманитарную помощь более чем на 100 миллионов рублей

Бойцам ВС РФ передали гуманитарную помощь более чем на 100 миллионов рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Татьяна Бондаренко, депутат Народного Совета ДНР от ЛДПР, сообщила РИА Новости, что новая партия помощи на сумму свыше 100 миллионов рублей была передана бойцам ВС РФ.

«Сегодня мы проводим уже не первое мероприятие. Передаем помощь военным. Помощь оказываем с первых дней специальной военной операции», — заявила она.

По словам Бондаренко, помощь была собрана на сумму более 100 миллионов рублей, исходя из запросов бойцов. Она выразила надежду, что передаваемая техника поможет сохранить жизни военных, присутствующих на мероприятии, а также их сослуживцев.

Татьяна Бондаренко сообщила, что бойцам ВС РФ были переданы различные средства и оборудование, включая квадрокоптеры Mavic 3-T, Mavic 3 PRO и DJI Matrice 30T, FPV-дроны, «Булаты» V4, радиостанции ТУТ 390, тепловизионные монокуляры, бензопилы, генераторы, а также квадроциклы и мотоциклы.

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