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15:55, 27 июля 2025Экономика

Датских миллиардеров обвинили в службе Путину

Ekstra Bladet: Порт в Дании продолжают обслуживать суда из РФ, перевозящие газ
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Mikhail Metzel / Pool / Sputnik / Reuters

В Дании продолжают обслуживать российские судна, перевозящие газ, из-за чего местного миллиардера Томаса Андерсена и члена правления его компании Торбена Остергаарда обвинили в «службе» президенту РФ Владимиру Путину, заявляет газета Ekstra Bladet.

Там сообщили, что накануне на верфь в порту Файярд, принадлежащем Андерсену, в городе Оденсе зашел на обслуживание газовоз «Федор Литке», который якобы перевозит газ с завода «Ямал СПГ». Издание сослалось на данные сервиса Marine Traffic, а также фотографию судна в датском порту. При этом отмечается, что судно ходит под флагом Кипра.

А перед этим в июле там же обслуживалось судно «Николай Урванцев». Всего же за последние три года верфь в Файярде обслуживала девять российских судов, утверждает газета. При этом подчеркивается, что санкции на эти суда не наложены, поэтому Файард «не совершает ничего противозаконного» с точки зрения ЕС.

Еще в январе премьер-министр Дании Метте Фредериксен возмущалась этим фактом и призывала владельцев верфи прекратить обслуживание российских судов. В то же время операционный менеджер верфи и сын Томаса Андерсена Кристиан сообщил газете, что порт «всегда работает в соответствии с действующими рекомендациями ЕС и Дании», но при этом, несмотря на стремление отказаться от российского газа, тот пока остается необходимой составляющей европейского энергоснабжения. «Мы не заинтересованы в помощи России — мы заинтересованы в помощи ЕС», — добавил он.

В мае Евросоюз впервые ввел санкции против «Ямал СПГ» — под ограничительные меры попали три судна ведущего японского оператора газовозов Mitsui OSK Lines, которые ранее были задействованы в вывозе сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта.

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