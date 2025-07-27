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17:35, 27 июля 2025Ценности

Девушку уволили с новой работы в первый день из-за неуместного наряда

Мария Винар

Кадр: @karishmua

Британская блогерша Каришма (фамилия неизвестна), более известная по никнейму @karishmua, пришла в офис и была уволена через час после начала рабочего дня из-за наряда. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 303 тысячи подписчиков.

В размещенном видео инфлюэнсерша рассказала, что устроилась на новую работу. Однако, по словам девушки, в первый день ее уволила сотрудница отдела кадров. Каришма предположила, что поводом для этого стал ее внешний вид. На опубликованных кадрах видно, что девушка была одета в укороченный вязаный свитер и мини-юбку с высоким разрезом.

Ролик блогерши стал вирусным, набрав 5,2 миллиона просмотров и 32 тысячи лайков. Многие зрители согласились с решением коллеги. «В этом вопросе я согласен с отделом кадров», «Неуместно и непрофессионально», «Независимо от того, являетесь ли вы внештатным сотрудником или нет, работодатель имеют юрисдикцию в отношении дресс-кода для всех людей, которые ходят в офис», «Они имеют право потребовать, чтобы вы приходили на работу в костюме», — обсуждали они.

В июне сообщалось, что сотрудница некоммерческой организации по доступному жилью в Калифорнии Алехандра Карреньо подверглась тайной критике со стороны коллег из-за наряда на рабочем месте.

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