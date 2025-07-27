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20:33, 27 июля 2025Мир

Фон дер Ляйен оценила шансы на заключение торговой сделки между ЕС и США

Фон дер Ляйен: Шансы заключить сделку между ЕС и США составляют 50 на 50
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что шансы заключить торговую сделку между Евросоюзом (ЕС) и США составляют 50 на 50. Об этом она сообщила журналистам после встречи с американским президентом Дональдом Трампом, которая состоялась в Шотландии, пишет РИА Новости.

«У нас есть шансы 50 на 50 заключить сделку. И действительно, речь идет о восстановлении равновесия. У нас профицит, у Соединенных Штатов — дефицит, и мы должны его сбалансировать», — считает фон дер Ляйен. По ее мнению, торговое соглашение позволит сделать торговлю между ЕС и США более устойчивой.

Трамп также оценил вероятность заключения соглашения с Европейским Союзом в 50 процентов.

Ранее сообщилось, что ЕС и США могут заключить торговое соглашение с пошлинами в размере 15 процентов. Если соглашение действительно будет заключено, стороны договорятся не облагать тарифами некоторые виды продукции, в частности, самолеты, крепкие алкогольные напитки и медицинское оборудование.

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