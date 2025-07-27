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18:59, 27 июля 2025Мир

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в подготовке покушения на него

Глава МИД Ирана Аракчи обвинил Израиль в подготовке покушения на него в июне
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Израиль готовил покушение против главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. В этом Тель-Авив обвинил сам дипломат, передает РИА Новости.

Как утверждает глава внешнеполитического ведомства, при подготовке покушения напротив дома, где он живет, была заложена бомба. По его словам, Израиль вел работы в этом направлении в июне этого года.

«В районе, где мы живем, в доме напротив была заложена бомба», — сказал Аракчи.

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран нанесет удары по Израилю в случае атаки со стороны последнего. По его словам, Тегеран готов к любому военному шагу со стороны Тель-Авива.

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