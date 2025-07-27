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17:26, 27 июля 2025Мир

Огромная голова Маска с надписью «Заставьте Америку снова ждать» отправилась по США

Fox News: Голова Илона Маска высотой 3,7 метра отправилась по паркам США
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Fox News

Скульптура, изображающая огромную ухмыляющуюся голову Илона Маска, в разгар летнего сезона отправилась по национальным паркам США. Об этом пишет Fox News.

Сообщается, что монумент высотой 3,7 метра, украшенный патриотическими звездами и надписью «Заставьте Америку снова ждать», неожиданно появился уже в трех наиболее многолюдных национальных парках США: Арчес (штат Юта), Маунт-Ренье (штат Вашингтон), Йосемити (штат Калифорния). Реакция посетителей парков оказалась разнообразной. Одни с радостью позировали рядом со скульптурой, другие показывали в ее сторону грубые жесты, многие же просто с любопытством разглядывали голову бизнесмена.

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Пожелавший остаться анонимным автор скульптуры объяснил журналистам издания, что его творение является отчасти актом протеста, отчасти перфомансом, «направленным на привлечение внимания к недавним увольнениям и сокращению бюджета в Службе национальных парков». «Тысячи людей, которые любят эти парки и работают над их защитой, были уволены или пострадали, и никто больше об этом не говорит», — уточнил он.

Ранее депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян заявил, что в армянском городе Артик решили демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны (ВОВ). Он подчеркнул, что в последние дни руководство города тайно готовится к его демонтажу.

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