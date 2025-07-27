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00:49, 27 июля 2025Мир

В Армении решили тайно демонтировать памятник героям ВОВ

Депутат Мелконян: В армянском Артике решили демонтировать памятник героям ВОВ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Руководство армянского города Артик решило демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны (ВОВ), заявил депутат парламента страны от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, памятник находится под угрозой. Он отметил, что монумент являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма. «В последние дни руководство города тайно готовится к его демонтажу», — подчеркнул он.

Политик добавил, что снести памятник хотят без общественных обсуждений, уведомления жителей города и каких-либо четких правовых оснований. Мелконян назвал эти действия атакой на историческую память и армяно-российские отношения.

Ранее в столице Армении житель города устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда.

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