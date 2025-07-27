Песков раскрыл планы Путина в Санкт-Петербурге

Песков: Путин посмотрит учения ВМФ и заслушает доклады военных

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург в воскресенье, 27 июля, посмотрит учения Военно-морского флота (ВМФ) и заслушает доклады военных. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Учения военно-морского флота, приуроченные ко Дню ВМФ. Путин их посетит, выслушает доклады, посмотрит часть стрельб учебных и пообщается с нашими военачальниками», — рассказал он.

С 23 по 27 июля в акватории Балтийского и Каспийского морей, а также Тихого и Северного Ледовитого океанов проходят крупномасштабные учения ВМФ «Июльский шторм». В них участвует более 150 боевых кораблей и судов обеспечения. Учениями руководит главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.