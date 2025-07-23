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11:40, 23 июля 2025Наука и техника

ВМФ России начал «Июльский шторм»

МО: ВМФ России начал оперативное учение «Июльский шторм»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Военно-морской флот (ВМФ) России начал оперативное учение «Июльский шторм», в котором задействуют силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Об этом сообщили в Минобороны (МО) России, передает ТАСС.

Учение пройдет с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

В Минобороны отметили, что к учениям привлекут более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, 120 летательных аппаратов и более 15 тысяч военнослужащих.

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В ходе учений планируют проверить готовность группировок сил флотов и флотилий к решению нестандартных задач, а также применению высокоточного оружия большой дальности, дронов и другого современного и перспективного оружия.

В июне военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что в стратегии развития ВМФ России до 2050 года, которую утвердил президент России Владимир Путин, особое внимание могут уделить развитию беспилотных летательных аппаратов.

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