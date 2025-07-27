Путин посетил отражавший атаки БПЛА фрегат «Адмирал Григорович»

Путин в День ВМФ посетил фрегат «Адмирал Григорович», отражавший атаки БПЛА

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота (ВМФ) посетил фрегат «Адмирал Григорович», участвовавший в отражении атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ленинградскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин поблагодарил моряков за удачное отражение атаки. Он посетил фрегат и пообщался там за чашкой чая с боевым расчетом.

Над Ленинградской областью утром 27 июля сбили больше десяти беспилотников. Местные жители сообщали о звуках взрывов в небе над регионом — в частности, их слышали во Всеволожском районе.