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17:40, 27 июля 2025Россия

Путин посетил отражавший атаки БПЛА фрегат «Адмирал Григорович»

Путин в День ВМФ посетил фрегат «Адмирал Григорович», отражавший атаки БПЛА
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота (ВМФ) посетил фрегат «Адмирал Григорович», участвовавший в отражении атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ленинградскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин поблагодарил моряков за удачное отражение атаки. Он посетил фрегат и пообщался там за чашкой чая с боевым расчетом.

Над Ленинградской областью утром 27 июля сбили больше десяти беспилотников. Местные жители сообщали о звуках взрывов в небе над регионом — в частности, их слышали во Всеволожском районе.

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