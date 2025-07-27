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18:58, 27 июля 2025Россия

Путин сообщил о повышении в звании командира отражавшего атаки БПЛА корабля

Путин: Командир фрегата «Адмирал Григорович» повышен до капитана второго ранга
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Командир фрегата «Адмирал Григорович», отражавшего атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ленинградскую область, повышен в звании до капитана второго ранга. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Я смотрю, вы капитан третьего ранга, а положено вроде для кораблей такого ранга, чтобы командовал капитан второго ранга. Думаю, что пора это сделать, я вас поздравляю с получением очередного звания», — сказал он, обращаясь к командиру корабля.

В свою очередь, военнослужащий рассказал, что из девяти лет, которые судно существует, семь лет оно провело в дальней морской зоне. Он также сообщил, что за время службы корабль прошел более 87 тысяч морских миль.

Путин посетил фрегат «Адмирал Григорович» в ходе визита в Санкт-Петербург 27 июля. До этого корабль прибыл в Кронштадт после 20 месяцев боевого задания.

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