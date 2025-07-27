Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:17, 27 июля 2025Россия

Путину вручили новую награду

Морская коллегия России вручила Путину медаль
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Кремль. Новости»

Морская коллегия РФ вручила президенту России Владимиру Путину медаль «За верность российскому флоту». Об этом сообщил Кремль в своем Telegram-канале.

Награду президенту вручил его помощник, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он подчеркнул, что глава государства активно помогал флоту с 1997 года. Кроме того, Патрушев напомнил, что ведомство было создано по указу российского лидера.

«За большой личный вклад в развитие морского флота Российской Федерации, укрепление морского могущества страны, поддержания стратегической и региональной стабильности в мировом океане, наградить медалью "За верность российскому флоту" президента РФ Путина Владимира Владимировича», — сказал он, вручая медаль.

Ранее президент России в ходе визита в Санкт-Петербург принял участие в учениях Военно-морского флота (ВМФ). В частности, он заявил, что целью маневров является решение нестандартных задач с учетом опыта специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Австрия заявила о готовности вступить в НАТО из-за России

    Путин вышел к петербуржцам

    Стало известно о колоссальном росте экспорта дронов с Тайваня

    Россиянин напал на фельдшера скорой по дороге в больницу

    Россиянам напомнили важные правила обработки лесных грибов

    Путину вручили новую награду

    Эрдоган приветствовал намерение Макрона признать Палестину

    В США назвали новый срок воплощения плана Трампа по Украине

    В российском городе-миллионнике на двое суток пропал интернет

    Украинский капитан рассказал о нехватке солдат и боеприпасов на одном направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости