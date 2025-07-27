Путину вручили новую награду

Морская коллегия России вручила Путину медаль

Морская коллегия РФ вручила президенту России Владимиру Путину медаль «За верность российскому флоту». Об этом сообщил Кремль в своем Telegram-канале.

Награду президенту вручил его помощник, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он подчеркнул, что глава государства активно помогал флоту с 1997 года. Кроме того, Патрушев напомнил, что ведомство было создано по указу российского лидера.

«За большой личный вклад в развитие морского флота Российской Федерации, укрепление морского могущества страны, поддержания стратегической и региональной стабильности в мировом океане, наградить медалью "За верность российскому флоту" президента РФ Путина Владимира Владимировича», — сказал он, вручая медаль.

Ранее президент России в ходе визита в Санкт-Петербург принял участие в учениях Военно-морского флота (ВМФ). В частности, он заявил, что целью маневров является решение нестандартных задач с учетом опыта специальной военной операции (СВО).