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13:30, 27 июля 2025Россия

Путин раскрыл цель масштабных учений ВМФ России

Путин: Основной целью учений ВМФ является решение нестандартных задач
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ / РИА Новости

Основной целью учений оперативных сил Военно-морского флота (ВМФ) «Июльский шторм» является решение нестандартных задач с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова опубликовал Кремль в своем Telegram-канале.

«Основная цель учений — это детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных, тактических и других задач, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в ходе маневров на всех уровнях проводится отработка практических навыков оперативного состава по управлению силами флота в условиях, приближенных к боевым.

С 23 по 27 июля в акватории Балтийского и Каспийского морей, а также Тихого и Северного Ледовитого океанов проводятся крупномасштабные учения ВМФ «Июльский шторм». В них участвует более 150 боевых кораблей и судов обеспечения. Учениями руководит главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

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