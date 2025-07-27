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12:12, 27 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о планах Киева признать дезертирами переданных Украине погибших бойцов

РИА: Киев намерен признать дезертирами переданных Украине погибших бойцов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: ТАСС

Украинские власти намерены признать дезертирами переданных Киеву погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О планах украинской администрации стало известно пророссийскому подполью, передает РИА Новости.

«Чиновники режима [Владимира] Зеленского собираются признать возвращенных Россией на Украину погибших украинских солдат дезертирами», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что украинские власти готовы пойти на такое решение, чтобы не платить родственникам погибших военных многомиллионные компенсации.

Ранее стало известно, что Россия и Украина составили предварительные списки гражданских лиц для обмена в формате «20 на 20». По словам депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова, первые верифицированные списки есть у России и Украины. В них находятся люди, к которым приезжали в рамках взаимного посещения гражданских пленных в 2023 году.

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