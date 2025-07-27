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05:13, 27 июля 2025Мир

Стармер и Трамп обсудят пути завершения конфликта на Украине

Telegraph: Стармер и Трамп обсудят пути завершения конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Кир Стармер

Дональд Трамп и Кир Стармер. Фото: Daniel Torok / US White House / Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудят пути завершения украинского конфликта. Об этом пишет.британская газета Telegraph.

«На переговорах в Шотландии сэр Кир также обсудит, как положить конец войне между Россией и Украиной», — говорится в статье.

Политики коснуться темы дальнейшей поддержки Киева и палестино-израильский конфликт.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе разговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсуждал не только глобальные вопросы, но и личные темы.

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