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12:23, 27 июля 2025Мир

Три неопознанных беспилотника вторглись в закрытое пространство над японской АЭС

Kyodo: Три неопознанных БПЛА вторглись на территорию японской АЭС «Гэнкай»
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: KYODO Kyodo / Reuters

В Японии три беспилотника неизвестной принадлежности вторглись на территорию закрытого воздушного пространства над атомной электростанцией (АЭС) «Гэнкай». Об этом пишет информационное агентство Kyodo.

Сообщается, что БПЛА не причинили японской АЭС какого-либо вреда, она продолжает работать в штатном режиме. Отклонений уровня радиации от нормы на окружающей станцию местности также не зафиксировано.

В публикации отмечается, что в Японии запуск беспилотников над важными объектами инфраструктуры строго запрещен. В связи с этим в настоящее время полиция пытается установить, кому принадлежали неопознанные дроны, кто ими управлял и с какой целью.

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