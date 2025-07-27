Три неопознанных беспилотника вторглись в закрытое пространство над японской АЭС

Kyodo: Три неопознанных БПЛА вторглись на территорию японской АЭС «Гэнкай»

В Японии три беспилотника неизвестной принадлежности вторглись на территорию закрытого воздушного пространства над атомной электростанцией (АЭС) «Гэнкай». Об этом пишет информационное агентство Kyodo.

Сообщается, что БПЛА не причинили японской АЭС какого-либо вреда, она продолжает работать в штатном режиме. Отклонений уровня радиации от нормы на окружающей станцию местности также не зафиксировано.

В публикации отмечается, что в Японии запуск беспилотников над важными объектами инфраструктуры строго запрещен. В связи с этим в настоящее время полиция пытается установить, кому принадлежали неопознанные дроны, кто ими управлял и с какой целью.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над Воронежем. Также глава губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что в регионе работают системы оповещения.