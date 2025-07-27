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16:07, 27 июля 2025Бывший СССР

Украинский капитан рассказал о нехватке солдат и боеприпасов на одном направлении

Капитан Данищук: ВСУ не хватает солдат и боеприпасов в Днепропетровской области
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военный из 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Данищук рассказал, что его подразделению в Днепропетровской области не хватает солдат, беспилотников и боеприпасов. Его слова приводит The Guardian.

Капитан описал ситуацию со стороны ВСУ на этом направлении как «стабильную, но динамичную». Он также ответил на вопрос о политике президента США Дональда Трампа в отношении Украины, назвав ее сложной для понимания.

Накануне Минобороны РФ сообщило о занятии российскими войсками села Малиевка в Днепропетровской области и Зеленого Гая в Донецкой народной республике. Второй был крупным опорным пунктом ВСУ, который прикрывал подступы к границе с Днепропетровской областью, отметили в ведомстве.

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