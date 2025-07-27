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02:45, 27 июля 2025Мир

В США при нападении с ножом в магазине пострадали 11 человек

При нападении с ножом в магазине Walmart в Мичигане пострадали 11 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pilar Olivares / Reuters

В США при нападении с ножом в магазине Walmart в Мичигане пострадали 11 человек, сообщила больница Munson Medical Center в городе Траверс-Сити. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы подтверждаем, что 11 пострадавших получают медицинскую помощь в Munson Medical Center», — отметили медики. По их словам, отделение неотложной помощи испытывает более высокую нагрузку, чем обычно.

По данным полиции штата Мичиган, несколько человек были ранены в ходе нападения в магазине Walmart в Траверс-Сити, подозреваемый задержан.

Ранее мужчина напал с ножом на двух туристок в Нью-Йорке на почве расовой ненависти.

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