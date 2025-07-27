Азербайджанцев назвали самым древним коренным народом России

Зульфугаров назвал азербайджанцев самым древним коренным народом России

Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, возглавлявший ведомство в 1998-1999 годах, назвал азербайджанцев самым древним коренным народом России. Его слова цитирует minval.az.

Зульфугаров отметил, что азербайджанцы являются одной из наиболее многочисленных коренных этнических групп в Дербенте (Дагестан). «Самым древним городом России является Дербент. Около 40 процентов его населения — этнические азербайджанцы», — написал в социальных сетях бывший глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что в последнее время отдельные лица позволяют себе некорректные высказывания и призывают азербайджанцев «уезжать в свой Азербайджан». «Что они имеют в виду? Что самое древнее автохтонное население России должно покинуть свою страну?» — задался вопросом экс-министр.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что отношения между Россией и Азербайджаном сейчас переживают непростой период. По ее мнению, шагом к их нормализации могло бы стать освобождение задержанных российских журналистов.

Тем временем в Баку потребовали от России признать ответственность за крушение пассажирского самолета AZAL.