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10:42, 27 июля 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали о будущем отношений с Украиной

Песков: Развивать отношения с Украиной возможно лишь после достижения целей СВО
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Развивать отношения с Украиной и формулировать их принципы возможно лишь после достижения целей специальной военной операции (СВО). О будущем двусторонних связей с Киевом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает в Telegram издание «Известия».

«Сначала нужно урегулировать проблему, нам нужно зафиксировать выполнение этих задач, которые стояли перед СВО», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что Москва предпочитает дипломатические методы достижения этих целей.

Ранее Песков объяснил причину отмены проведения Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) 27 июля. По его словам, это связано с соображениями безопасности.

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